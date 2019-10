Brexit. Ambasadorowie UE za opóźnieniem, ale bez wskazania daty

Ambasadorowie "27" uznali, że brexit powinien być opóźniony, ale nie ustalili o ile - podała wieczorem w środę Polska Agencja Prasowa, powołując się na nieoficjalne unijne źrodło. Unijni liderzy chcą uniknąć tzw. twardego brexitu. Rozmówca PAP zaznaczył, że nie jest to formalna decyzja.

Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, już wcześniej rekomendował zgodę na przesunięcie terminu. Podał także datę - 31 stycznia 2020 r. Do tego jednak potrzeba jednogłośnej zgody 27 krajów.

Przypomnijmy, że o odroczenie brexitu wystąpił jednak parlament brytyjski. Jak pisaliśmy , we wtorek wstępnie brytyjscy posłowie poparli porozumienie między Brukselą a Londynem w kwestii warunków rozwodu (zawarte przez Jonhsona z UE w zeszłym tygodniu).

W drugim głosowaniu upadł jednak rządowy wniosek dotyczący przyśpieszonego harmonogramu procedowania umowy. Posłowie uznali że 2 dni to za mało czasu na pracę nad liczącą ponad sto stron umową. - UE musi się teraz zastanowić, jak odpowiedzieć na prośbę o przedłużenie brexitu - mówił we wtorek Johnson. Zaznaczył, że do tego czasu wstrzymuje prace.