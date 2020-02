Brexit. Exodus Polaków z Wysp, coraz więcej rodaków wraca

Z danych przedstawionych w raporcie wynika jasno, że Polacy z Wysp uciekają. Choć przewaga zleceń wyjazdów z Wielkiej Brytanii do Polski jest widoczna od kilku lat, to jednak w ostatnim okresie różnica zwiększyła się ogromnie. Jeszcze w 2015 roku wynik powrotów wyniósł 55 proc. do 45 proc., to już cztery lata później - ok. 88 proc. do ok. 12 proc.