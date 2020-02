Donald Tusk dla BBC: Jest życie po brexicie

"Czasami czuję się jak Szkot, ale muszę uszanować to, jak ważna (dla Wielkiej Brytanii) jest kwestia suwerenności. Wbrew mojej sympatii (dla Szkocji), nie jest moją rolą interweniowanie w tej debacie" - odpowiedział przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk, przyznając jednak, że "na poziomie emocjonalnym nie ma wątpliwości, że wszyscy będą entuzjastycznie nastawieni" do ewentualnej akcesji Szkocji jako niepodległego kraju.

"Mamy jednak traktaty (...) i jedyna uzasadniona interpretacja jest taka, że jeśli dojdzie do szkockiej niepodległości to potrzebujemy nowego procesu (rozmów akcesyjnych)" - podkreślił, odrzucając sugestie nacjonalistów szkockich, którzy argumentowali w przeszłości, że z racji zbieżności z unijnymi przepisami mogliby liczyć na preferencyjne traktowanie.

Tusk o kulisach negocjacji

"To Cameron wyznaczył harmonogram rozmów (...). Szczerze mówiąc, i tak zgodziliśmy się na więcej niż dopuszczała to podstawa prawna" - zapewnił.

Wrogie narracje na temat UE

Tusk podkreślił jednocześnie, że brytyjski eurosceptycyzm jest konsekwencją "dekad bardzo nieodpowiedzialnych, wrogich narracji na temat Unii Europejskiej", która odgrywała w brytyjskiej polityce "straszaka i chłopca do bicia odpowiedzialnego za każde niepowodzenie" brytyjskich polityków.

Odnosząc się do przebiegu negocjacji z premier Theresą May, były szef Rady Europejskiej ocenił, że była ona "bezsilna, bo idea brexitu nie polega na kontynuowaniu dotychczasowej relacji bez utrudnień, ale na tych utrudnieniach".

Presja ze strony zwolenników Unii

Jednocześnie zaapelował do nich, aby nie skupiali się na marzeniach o ponownym referendum i powrocie do Wspólnoty, zaznaczając, że - w jego ocenie - będzie to niemożliwe za jego życia. "Możemy odegrać bardzo pozytywną rolę po brexicie; jest życie po brexicie" - zaznaczył.