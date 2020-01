Brexit już pewny. Królowa wyraziła zgodę na wyjście Wielkiej Brytanii z UE

Zatwierdzenie ustawy o brexicie przez królową Elżbietę II oznacza, że już nic nie stoi na przeszkodzie wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zgodnie z ustalonym z Brukselą terminem nastąpi to 31 stycznia.

"Królewska wysokość Elżbieta II właśnie wyraziła zgodę na wejście w życie ustawy regulującej warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem oznacza to, że Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia" - ogłosił na Twitterze minister ds. brexitu Steve Barclay.

Jeszcze wczoraj wydawało się, że ustawa utknie w brytyjskim parlamencie . Swoje wątpliwości do niej zgłosili przedstawiciele Izby Lordów. Jednak niższa izba odrzuciła wszystkie pięć poprawek wprowadzonych do projektu, a Izba Lordów "odpuściła" forsowanie swoich propozycji.

- Czułem, jakbyśmy nigdy nie przekroczyli linii mety Brexitu, ale to zrobiliśmy - mówił w środę wieczorem premier Boris Johnson, cytowany przez "Mirror Online".

Od lutego nastąpi jedenastomiesięczny termin przejściowy. W jego trakcie Zjednoczone Królestwo stanie się w praktyce niegłosującym członkiem UE. Do końca roku będzie członkiem jednolitego unijnego rynku. Ponadto wciąż będzie wpłacało składki do budżetu UE.

Ustawa regulująca proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - nazywana w skrócie WAB - to formalne przeniesienie na grunt brytyjski porozumienia wynegocjowanego w UE przez Johnsona.

Uchyla ona m.in. ustawę o przystąpieniu Zjednoczonego Królestwa do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (jednocześnie przywraca jej obowiązywanie do końca okresu przejściowego), a także zabezpiecza fundusze, które Wielka Brytania zapewniła UE w procesie negocjacji. Ponadto reguluje granicę między Irlandią a Irlandią Północną oraz wskazuje okres, do którego Wyspy będą podlegać pod europejski system prawny.