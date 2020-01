Brexit. Polacy w niego uwierzyli i składają masowo wnioski o status osoby osiedlonej

- To fantastyczne, że zgłosiło się ponad 500 tysięcy Polaków - to nasi przyjaciele, rodzina i sąsiedzi, którzy tak bardzo przyczyniają się do rozwoju kraju - powiedział w czwartek 16 stycznia minister bezpieczeństwa Brandon Lewis, cytowany przez tvn24bis.pl.

500 tys. to spora różnica w porównaniu z danymi, o których pisaliśmy w listopadzie. Wtedy wniosków tych było ok. 340-350 tys., podczas gdy w Zjednoczonym Królestwie na co dzień mieszka ok. 900 tys. Polaków.