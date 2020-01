Wielka Brytania. Sprzedaż detaliczna spadła. Po raz pierwszy od 24 lat

0,1 proc. nie brzmi alarmująco. Jest fakt, że zmniejszenie sprzedaży detalicznej ma miejsce po raz pierwszy od 1995 roku, każe inaczej patrzeć na ten problem. Dla porównania - w 2018 roku wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 1,2 proc. w stosunku do roku wcześniej - podaje PAP.

- Wielka Brytania dwukrotnie stanęła w obliczu brexitu bez porozumienia, a także wobec niestabilności politycznej, która zakończyła się grudniowymi wyborami parlamentarnymi, co jeszcze bardziej osłabiło popyt w okresie świątecznym - tłumaczy Helen Dickinson, szefowa British Retail Consortium, organizacji zrzeszającej handlowców.

Szefowa BRC wskazała, że dane jej organizacji nie uwzględniają części zakupów w internecie. A przecież istnieją takie firmy, które sprzedaż prowadzą wyłącznie w sieci. Jednak, zdaniem Dickinson, nie powinno to wpływać na ogólny wydźwięk przedstawionych danych. Jak wskazuje PAP, sprzedaż internetowa stanowi jedną piątą wszystkich zakupów dokonywanych przez obywateli Wielkiej Brytanii.

Dane BRC zdaje się potwierdzać kondycja wielkich sieci brytyjskich. W ostatnich miesiącach pod zarząd sądowy (co w praktyce oznacza ostatnią prostą do bankructwa) trafili tacy giganci, jak m.in. Mothercare (o czym informował portal WP Finanse), Bonmarche czy Links of London. Natomiast HMV czy Debenhams ogłaszają zwolnienia, a także likwidację części punktów.