Brexit. Możliwe trzecie głosowanie nad rządowym projektem umowy

- Od ostatniego czwartku znacząca liczba kolegów zmieniła zdanie na ten temat (umowy wynegocjowanej przez Theresę Mat – red.) i uznała, że alternatywne scenariusze są tak bardzo nie do przyjęcia, że uznali deal szefowej rządu za najlepszy sposób, by Brexit stał się rzeczywistością - przyznał w rozmowie z BBC News kanclerz skarbu Jej Królewskiej Mości Phillip Hammond.

- Jest absolutnie fundamentalnym, by zamknąć proces (legislacyjny - red.) w przyszłym tygodniu. To ostatnia szansa na zamknięcie tematu bez potrzeby długiego opóźniania brexitu - dodał.

Słowa trwającego nieprzerwanie od powołania rządu Theresy May u jej boku polityka można uznać nie tylko za ogłoszenie pewnego sukcesu w odzyskiwaniu kontroli nad partią, ale również jako formę presji wywieranej na torysów, by poparli tekst. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że zarówno część konserwatywnych członków Izby Gmin, jak i ministrów otwarcie sprzeciwiała się polityce premier.

Sygnał do zmiany podejścia wśród torysów dała Esther McVey, która opuściła rząd May jako sprzeciw wobec umowy. Teraz, jak sama przyznała zamierza poprzez umowę, która choć jest zła, to jest jedyną opcją uniknięcia wycofania się z brexitu lub twardego brexitu.