Brexit. Kolejna sromotna porażka Theresy May, brytyjski parlament odrzucił umowę

Uaktualniona umowa Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w sprawie brexitu została odrzucona przez Izbę Gmin we wtorek wieczorem. To kolejna bolesna porażka premier Theresy May, która do poparcia umowy ponownie nie potrafiła przekonać dużej liczby parlamentarzystów z własnej partii.

