Brexit nadal bez żadnych ustaleń. Unia Europejska radzi się dobrze przygotować

Do wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli do 31 października 2019 r., pozostały już tylko dwa miesiące - przypomina Komisja.

W swoim szóstym komunikacie w sprawie przygotowań do brexitu KE powtórzyła wezwanie wszystkich krajów Wspólnoty do przygotowania się na scenariusz zakładający brak porozumienia.

Zaproponowała też, by na 2020 r. powielić istniejące rozwiązania awaryjne dla sektora rybołówstwa przewidziane na 2019 r. oraz rozwiązania przyjęte w odniesieniu do ewentualnego udziału Wielkiej Brytanii w budżecie UE na 2020 r. Środki te są niezbędne z uwagi na decyzję o przedłużeniu okresu, o którym mowa w art. 50, do dnia 31 października 2019 r.