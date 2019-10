Brexit. Rozmowy Londynu i Brukseli "bliskie załamania"

Według źródła zbliżonego do brytyjskiego rządu, na które powołuje się PAP, jeśli podczas rozmowy telefonicznej Merkel prezentowała nowe, ustalone stanowisko Unii Europejskiej, oznacza, że "porozumienie jest zasadniczo niemożliwe nie tylko teraz, ale i kiedykolwiek". - Merkel powiedziała, że gdyby Niemcy chciały opuścić UE, mogłyby to zrobić bez problemu, ale Wielka Brytania nie może tego zrobić bez pozostawienia na zawsze Irlandii Północnej w unii celnej i w pełnej zgodności regulacyjnej - relacjonuje informator, oceniając, że był to "moment wyjaśniający stanowisko".