Budowa CPK. Marcin Horała: plan rozpisany na 10 lat, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem

- To trzeba przełamać budując Centralny Port Komunikacyjny i połączenia do niego - wskazał. Zaznaczył, że to jest projekt "na wiele lat i na kilka kadencji".

Podkreślił, że "Lotnisko Chopina jest już właściwie na granicy swojej przepustowości, ponad 17, prawie 18 mln pasażerów rocznie". Horała nie uważa, że lotnisko w Modlinie mogłoby być rozwiązaniem problemu przepustowości stołecznego lotniska, bo "żeby z Modlina zrobić coś, co będzie alternatywą dla CPK, to trzeba by po prostu wybudować Centralny Port Komunikacyjny tyle, że akurat w Modlinie, więc to jest kwestia dyskusja ewentualnie nad lokalizacją a nie nad ideą". Dodał, że "Modlin to jest lotnisko na 3-4 mln pasażerów, a potrzebujemy lotnisko na 40-50 mln pasażerów".