Budowa CPK. Prezydent zdradza, co powiedział mu premier

Prezydent zapewnia, że nie odpuści tematu CPK

- To będzie jedyne lotnisko w Polsce, które będzie w stanie, w tak szybkim tempie przyjąć tak poważne siły sojusznicze największymi samolotami, które będą dostarczane do Polski, gdyby zaszła taka potrzeba. To lotnisko z punktu widzenia amerykańskich ekspertów od spraw bezpieczeństwa, generałów, ale także z innych państw NATO, z którymi rozmawiałem, jest po prostu absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o zapewnienie nam bezpieczeństwa – tłumaczył.