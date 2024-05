Budowa elektrowni jądrowej w Polsce. Będzie "ogromne zapotrzebowanie"

To będzie wyzwanie przy budowie polskiego atomu

Stowarzyszenie Producentów Cementu zwraca uwagę, że przemysł ten zużywa ok. 5 proc. energii konsumowanej przez polski przemysł. "Roczne zużycie energii elektrycznej branży cementowej sięga 2 TWh - to prawie tyle, ile zużywa rocznie PKP" - porównało stowarzyszenie. Dodało, że energia elektryczna odpowiada obecnie za ok. 35 proc. kosztów produkcji cementu, a "mocne wahania jej cen mają negatywny wpływ na przewidywalność i stabilność funkcjonowania sektora" oraz ceny produktu. Podczas kwietniowej konferencji branża wskazywała, że w latach 2017-2023 ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły z 5 do 100 euro za tonę; spodziewa się ona "skokowego" wzrostu uprawnień do emisji CO2 w latach 2030-2040.