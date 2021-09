Budujemy, gdzie się da. Boom na działki budowlane trwa w najlepsze

pakis 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Rząd naszego kraju powinien być podany do trybunału UE za przepisy pozwalające na ciasną, bez dostępu słońca zabudowę, za likwidacje terenów zielonych, za wpychanie narodu do klitek deweloperskich, za przyzwolenie na generowanie hałaśliwego środowiska i rakotwórczego smogu spalin samochodowych, za powszechną betonozę itd... Deweloper nie buduje tego w czym by chcieli mieszkać ludzie, buduje to na co pozwalają pokrętne przepisy i na czym ma największe zyski. Ludzie potrzebują nie tylko dachu nad głowa , ale również zdrowego i godnego życia i przyjaznego środowiska. Ludzie kupują to co jest dostępne a nie to co by chcieli. Czas przypomnieć politykom od kogo dostali najwięcej głosów wyborczych i czyich interesów powinni pilnować…Czas na wyborach..