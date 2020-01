Budżet kancelarii Prezydenta oraz Sejmu i Senatu. Sejmowa komisja daje zielone światło

Kancelaria Prezydenta otrzyma z budżetu ok. 199,6 mln złotych. Wydatki prezydenckiej kancelarii mają być mniejsze o 300 tys. zł, więc Urbaniak przyznał, że jest "trochę taniej niż w poprzednim roku”. Jednak chwilę potem stwierdził, że za kadencji Andrzeja Dudy , kancelaria osiągnęła "niebywałe rozmiary”.

Niecałe 200 mln prezydenckiej kancelarii to znacznie mniej, niż otrzyma z budżetu kancelaria sejmowa, która może liczyć na ok. 575,6 mln złotych. Wytłumaczone zostało to m.in. podwyżkami ryczałtów posłów, a także koniecznością dalszego remontu budynku na Wiejskiej.