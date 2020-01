Budżet zrównoważony, ale z deficytem. Dziura jest ukryta poza centralnym budżetem

Dziennik wskazuje, co doprowadziło do takiego rozdźwięku między zapowiedziami rządowymi a rzeczywistością. Przywołuje prognozy Ministerstwa Finansów, które jeszcze w kwietniu zakładało, że w finansach publicznych nadwyżka PKB wyniesie 0,2 proc. Tymczasem obecnie resort zakłada deficyt na poziomie 1,2 proc. PKB, co przekłada się na blisko 34 mld złotych, co wskazuje w rozmowie z "DGP" Marek Rozkrut, partner w firmie doradczej EY i jej główny ekonomista.