Budżet na 2023 rok. Senat ma ważne poprawki

Do ustawy budżetowej na 2023 r. senatorowie zgłosili 16 poprawek, które uzyskały rekomendację senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Senat chce więcej pieniędzy na leczenie

Senatorowie proponują także zwiększenie o 700 mln zł wydatków na psychiatrię dziecięcą oraz o 500 mln zł na in vitro .

Senator PiS -u Grzegorz Birecki bronił dokumentu, przekonując, że "Polska jest w dobrym stanie, a to jest dobry budżet".

Wiceminister finansów Sebastian Skuza podkreślił w Senacie, że w 2023 roku nakłady na służbę zdrowia, tak w wartościach nominalnych i relacji do PKB, ulegają zwiększeniu. Jak zauważył, w przyszłym roku będzie to wzrost do 165,6 mld zł.