Budżet państwa bez deficytu. PiS gra va banque

Jak władza zamierza to zrobić? Tego "Rz" nie podaje. A przyszły rok będzie pod tym względem wyjątkowo trudny. Jeśli więc porywac się na "równowagę budżetową", to w tym lub poprzednik roku. A przecież w 2019 roku brakło ponad 10 mld zł, w tym zaś ma braknąć ponad 28 mld zł.

Do tego ekonomiści podkreślają, że już za rogiem czai się spowolnienie gospodarcze i tak szybkiego wzrostu PKB jak w ostatnich latach też raczej nie należy się spodziewać. Przy założeniu że nie pojawi się żaden dodatkowy podatek, trudno spodziewać się znacznie większych wpływów do budżetu ze wszystkich źródeł.

To może wydatki będą mniejsze? Na to również się nie zanosi. W roku wyborczym PiS na pewno nie zrezygnuje ze swoich sztandarowych programów socjalnych, które co roku zjadają nawet 15 procent budżetu. Co więcej, w toczącej się kampanii premier zapowiada, że chciałby m.in. utrzymać na stałe "trzynastkę" dla emerytów.