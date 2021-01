Bunt przedsiębiorców. Szczeciński restaurator organizuje "spotkania biznesowe" przy steku

- Zainteresowanie przez weekend było naprawdę duże, większe niż się spodziewaliśmy - opowiada money.pl Piotr "Timi" Piotrowski. Za kilka dni zamierza zapraszać chętnych do swojego drugiego lokalu, w Poznaniu.

- Oczywiście nasze spotkania są organizowane w ścisłym reżimie sanitarnym. W szczecińskim lokalu mamy 3 sale, do każdej może normalnie wejść 20-30 osób. My wpuszczamy co najwyżej 5-osobowe grupy. Można porozmawiać przez dwie godziny o sprawach biznesowych, oczywiście zapewniamy catering - opowiada przedsiębiorca.