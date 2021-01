Bunt przedsiębiorców przybiera na sile. Rząd nie zamierza im odpuszczać

Geniek 35 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Podstawowym problemem, jak słusznie zauważają cytowane osoby, jest KOMPLETNY brak komunikacji. Jednego dnia mówi się o otwieraniu gospodarki gdy ilość zakażeń się odpowiednio zmiejszy, a tydzień później ni z gruchy ni z pietruchy mówi się dokładnie coś odwrotnego. Wg. tego co było mówione w listopadzie, już powinny być otwierane np. restauracje. Rząd chwali się tylko tym, ile pomocy zostało przeznaczony, problem w tym... że jej jeszcze nie wypłacono, poza postojowym i pożyczkami po 5000 zł. Ja nie wiem, czy ci ludzie nie pojmują, że biznesy muszą płacić swoje zobowiązania cały czas? To że ktoś zamknął biznes nie oznacza że nie musi opłacać pracownika, regulować rachunków, płacić podatków (np. od nieruchomości). Szczególnie, że to drugi w ciągu roku lockdown... Ja rozumiem, że powinno się mieć zapas pieniędzy, ale chyba rząd i ci co tak mówią, zapominają, że wiele branż przygotowywało się na drugą falę, poprzez dostosowywanie swoich biznesów do ewentualnych obostrzeń na jesień/zimę. To też kosztuje - środki do dezynfekcji, urządzenia do dezynfekcji rąk itd... Ponadto od pierwszego lockdownu zauważalny był mimo wszystko spadek ilości klientów w np. restauracjach, bo część klientów zwyczajnie bała się mimo wszystko iść do lokalu i zjeść posiłek, a to także miało dobicie w przychodach. To jest chyba mimo wszystko brak zrozumienia po stronie rządzących. Do tego przedsiębiorców rozsierdza to, że część osób, środowiska, traktowana jest po macoszemu przez rząd (patrz kościoły, patrz zabawy w telewizji, gdzie dokonuje się zmiany w rozporządzeniu, tyle żeby TVP sobie mogła sylwestra zrobić). To tylko dolewa oliwy do ognia.