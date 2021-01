Kara dla fryzjera za pracę w czasie lockdownu uchylona. Inni też otworzą swoje biznesy?

Firmy będą łamać lockdown?

Jak jednak ocenia Piotr Walczak, to może być niejedyny efekt tego wyroku. Ten może zachęcić przedsiębiorców do otwierania biznesów mimo rządowych rozporządzeń i trwającej narodowej kwarantanny.

Jego zdaniem dojdzie do nieformalnego odmrożenia gospodarki, bo nawet jeśli sanepid nałoży karę, to jest bardzo duża szansa, że kolejne sądy będą takie grzywny uchylać.

Grzywny nie, ale odszkodowania też nie

Niektórzy hotelarze już złożyli do sądu pozew zbiorowy – pozwanym jest Skarb Państwa. Tłumaczą, że dostosowali się do obostrzeń i zamknęli swoje biznesy, więc domagają się odszkodowania za poniesione straty.

Jednak w tym przypadku uzyskanie odszkodowania będzie trudne. Tym bardziej, że premier Mateusz Morawiecki złożył już wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by ten orzekł, iż sądy nie mogą decydować o konstytucyjności wprowadzanych przez rząd restrykcji.

- Ma to zamknąć tylko drogę do odszkodowań dochodzonych przez przedsiębiorców z tytułu niezgodnego z prawem ograniczenia możliwości prowadzenia działalności. To, co w tym momencie jest w Trybunale Konstytucyjnym, czyli wniosek złożony przez premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczy wyłącznie odszkodowań, nie ma wpływu na decyzje o zwalnianiu przedsiębiorców z płacenia kary do sanepidu - tłumaczy Piotr Walczak.