Burza wokół zmian w fotowoltaice. Ministerstwo reaguje

Money.pl szeroko opisywał problem właścicieli instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Jedni dostają faktury na kilka tysięcy, inni na kilkaset złotych. Problem dotyczy zmiany systemu rozliczenia nadwyżki prądu sprzedawanej do sieci przez prosumentów fotowoltaiki. Decyzją rządu nastąpiła 1 kwietnia ubiegłego roku. W przypadku gdy prąd został wprowadzony do sieci przed tą datą, prosumenci rozliczają się przez kolejnych 15 lat według starego, korzystniejszego wzoru, tzw. metody net-meteringu. Prosumenci objęci net-meteringiem rozliczani są bezgotówkowo, nie według wartości, lecz według ilości przekazanej do sieci energii