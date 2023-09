Była minister w gabinecie PiS krytykuje pomysł rządu. "Niech to ktoś zatrzyma"

"Niech to ktoś zatrzyma"

Podkreśliła też, że na ten cel zostały wydane publiczne pieniądze przez publiczną telewizję. Dzięki niej właśnie Polacy mają dostęp do wydarzeń sportowych z udziałem reprezentantów Polski. Całość była minister okrasiła tagiem: "niech to ktoś zatrzyma". Oznaczyła też w poście Janusza Cieszyńskiego, lecz minister ograniczył się do odesłania linku do swojego posta na ten temat.