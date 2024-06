Byli prezesi państwowych spółek bez absolutorium. Mogą być następni

Daniel Obajtek bez absolutorium. Inni prezesi również

Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła przerwę w obradach walnego zgromadzenia, które miało głosować nad absolutorium dla byłego prezesa Marka Dietla. Oraz jeszcze jednego przedstawiciela dawnych władz GPW. Z kolei w PKO BP przerwano obrady do 23 lipca , kiedy to akcjonariusze mają głosować nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej za 2023 rok.

Brak absolutorium i co dalej? Możliwe pozwy

Katarzyna Bilewska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - "udzielając absolutorium, spółka deklaruje, że nie będzie dochodzić roszczeń odszkodowawczych od danej osoby za jej działania w poprzednim roku". Zaznaczyła jednak, że dotyczy to zdarzeń ujawnionych, czyli takich, o których akcjonariusze byli poinformowani. - Jeżeli okaże się, że zarząd spółki podejmował decyzje, które okazały się szkodliwe dla firmy , to nawet w przypadku osób, które otrzymały absolutorium, takie zwolnienie z odpowiedzialności za szkody nie będzie miało zastosowania, jeżeli akcjonariusze o tych zdarzeniach nie wiedzieli - oceniła.

Podobnego zdania jest Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIZ i ekspert rynku paliw. -Dla mnie brak udzielenia absolutorium do tej pory wiązał się z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za czyny, dokonane przez daną osobę w okresie, za który nie udzielono jej absolutorium. Zawsze był to też sygnał, że akcjonariusze "nie podpisują" się pod działaniami takiej osoby - stwierdził w rozmowie z money.pl.