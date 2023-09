Były członek RPP nie gryzie się w język: dbali o stabilność rządów Jarosława Kaczyńskiego

- To jest level pro w upolitycznieniu banku centralnego i polityki pieniężnej pod wodzą pana Adama Glapińskiego. Oni prowadzili politykę pieniężną w sprzeniewierzeniu w stosunku do konstytucyjnego i ustawowego mandatu dbania o stabilność pieniędza. Oni dbali o stabilność rządów Jarosława Kaczyńskiego, sprzyjając rządowi - powiedział Bogusław Grabowski w programie "Jeden na jeden" w TVN24.

Krytykuje obniżkę stóp

I dodaje: to już nie jest wspieranie rządu w jego propopytowej polityce, w jego rozdawnictwie, w transferach, a jest to branie udziału w kampanii wyborczej.

- Nasze prognozy wskazują, że w następnym kwartale inflacja będzie szybko maleć. Nie ma mowy o żadnym zaskoczeniu. Pojawiają się niepoważne analizy w tej sprawie. Warunki (do obniżki stóp - przyp. proc.) zostały spełnione - powiedział prezes banku centralnego. - Średni poziom cen w Polsce w ostatnich pięciu miesiącach nie uległ zmianie . Ze względu na wybory mnóstwo osób publicznych sobie z tego żartuje - przekonywał prezes NBP tłumacząc decyzję o obniżce stóp.

Inflacja w Polsce. Najnowsze dane

Pierwsze, co rzuca się w oczy po przejrzeniu raportu GUS to silniejszy wzrost cen usług. Te rok do roku podrożały o 11,1 proc. Towary - o 9,8 proc. W drugim wypadku możemy zatem mówić o wartości jednocyfrowej, ale tak naprawdę kluczowe są szczegóły. A te wskazują, że tam, gdzie Polacy chcieliby widzieć niską inflację, ta wciąż jest całkiem wysoka.