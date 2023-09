Złoty poturbowany. Jest kolejna "interwencja słowna". "Rządowi bardzo zależy"

"Stabilny złoty jest dla rządu bardzo ważny, poziom złotego między 4,40 - 4,60 do euro wspiera eksport, a z drugiej strony spadek inflacji. Gospodarka polska ma silne fundamenty, a rząd pokazał w 2022 r., że ma narzędzia, m.in. czasowe obniżenie płynności" - napisał dzień wcześniej Soboń na Twitterze.

14 września z samego rana polska waluta zyskała na wartości wobec dolara amerykańskiego, straciła natomiast do euro i franka szwajcarskiego . Euro kosztowało 4,62 zł, frank szwajcarski 4,82 zł, a dolar 4,30 zł.

W środę miała miejsce inna "słowna interwencja". Paweł Borys, szef PFR, w rozmowie z agencją Bloomberga również zapewnił, że rząd ma narzędzia, by bronić polskiej waluty.

"Mamy od kilku dni turbulencje"

Artur Soboń w czwartek, w Poranku Siódma9, wskazał, że od początku tego roku złoty umacniał się w stosunku do euro najsilniej w całym regionie.

– To była waluta, której siła umacniała się najszybciej w regionie. Mamy od kilku dni turbulencje. Nie ma żadnych powodów w realnej gospodarce, aby tego typu zjawisko trwało dłużej – ocenił Soboń.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w ubiegłą środę wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. – referencyjną do 6 proc. Po decyzji RPP złoty osłabił się wobec euro o prawie 2 proc. W ciągu kolejnych dni stracił do głównych walut ponad 20 groszy.

Przed podwyżką stóp euro kosztowało ok. 4,45 zł, dolar ok. 4,13 zł, a frank ok. 4,69 zł.