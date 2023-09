Zaskakująca obrona złotego. Na pomoc ruszył bliski współpracownik premiera

warszawiak 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Erdogan też miał mechanizm obronny, przed majowymi wyborami. Otóż "wpompował" w rynek 250 mld USA z rezerwy walutowej (pozostało mu wówczas tylko około 20 mld USD w rezerwie). I co to dało: Nic. Po wyborach podniósł podatki od paliw płynnych o 200%, od gazu 224%, a za posiadanie telefony trzeba zapłacić 20 000 TRY. Teraz podniósł stopy do 25%, a lira i tak spadła na łeb na szyję, a inflacja wzrosła z 38% (czerwiec 2023) do 58% (lipiec 2023 r.). Czy coś Wam to mówi? Powinno.