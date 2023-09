Złoty kolejny dzień walczy o przetrwanie. Polska waluta znów na kolanach

sss 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

tracą zadłużeni w walutach, kupujący importowane dobra, wkótce wszyscy bo paliwa wystrzelą...... Zadowoleni tylko zarabiający na wizach -od sztuki 5000dolarów. Piso-KOnfederacji spodobała się łatwa kasa od tych z Afryki, Azji którzy chcą tu, do nas przyjechać. Szacowane jest że wiz/pozwoleń mógł być nawet MILION!!!! Milion imigrantów!!!! Hipokryci wymyślili, że schowają wiceministra Wawrzyka (od dymisji nikt z dziennikarzy chcących dopytać go nie widział), żeby urwać głowę sprawie. A mają czelność mówić że nas bronią przez zalewem imigrantów!!! Czym? płotkiem? Jak zwykle PISOKONFA odwraca kota ogonem-uchwalaja prawo ułatwiające przyjazd imigrantów z 20 krajów, w tym Afryki (np Nigeria, Indie) i sprowadzają do miasteczka Orlenu dziesiatki tysięcy, a mówią, że budują bariery!!! Kradną, a mówią że to nie ich ręka. Liczą głosy, a jak nie po myśli to reasumpcję Witek wprowadza.... Ludzie ogarnijcie siei pogońcie tę pazerną hołotę . Kobiety- na was liczę-pokazałyście siłę wychodząc na ulice. Wyjdźcie jeszcze raz-15go i mądrze wybierzcie. Żadnych brunatnych, żadnych kolaborujących z czarnymi. Zagłosujcie na tych, którzy widzą w was ludzi, a nie maszynki do rodzenia i obsługi starszych członków rodziny, tanią siłę roboczą