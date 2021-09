Ceny chleba. Piekarz nie pozostawia złudzeń - będzie tylko drożej

+/- 56 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Wina Tuska! PiS-owskie rządy rozregulowały gospodarkę, zepsuły tak, że doprowadzenie jej do normalności potrwa jak nie kilka to co najmniej kilkanaście lat. Gorzej to dopiero będzie. Jeżeli Polska, kraj biedny, na dorobku, bez kapitału jak kraje zachodnie, bez nowoczesności w każdej dziedzinie, będzie starała się dołączyć poziomem życia do bogatych krajów UE, to skończy się ucieczką kapitału, przenoszeniem firm do innych krajów, itp. Zwiększenie kosztów produkcji to prosta droga do samounicestwienia polskiej gospodarki, opartej na zachodzie, na ich rynkach zbytu. Każdy kij ma dwa końce - jeżeli np. FIAT ma mieć podobne koszty produkcji u nas i u siebie - to co zrobi? Jeżeli koszty produkcji będą i są niższe np. w Bułgarii - to co zrobi inwestor? Marzenia Prezesa o wyrównaniu poziomu życia Polaka z np. Francuzem, w ciągu kilku lat, to mrzonka, marzenie deb...a. Co dalej - twarde lądowanie - b. szybki spadek poziomu życia, na łeb i szyję!