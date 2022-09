Ceny grzybów wystrzeliły. "Jest nieurodzaj"

Ceny grzybów wystrzeliły

A skoro grzybów w lasach nie ma, to łatwo można wywnioskować, że ich cena na targach gwałtownie wzrasta. Serwis przypomina, że jeszcze w lipcu i w sierpniu ceny kurek dochodziły do poziomu 100 zł, czyli o ok. 40-50 zł więcej niż przed rokiem. Choć teraz ceny już spadły, to jednak nadal jest mało sprzedawców, co potwierdza sytuacja na rynku hurtowym w Broniszach. Na początku tygodnia grzyby sprzedawało ledwie kilka osób.