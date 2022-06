Podatek od deszczu obowiązuje od lat, choć firmy o tym nie wiedzą. Wkrótce zaboli je to podwójnie

Dlatego właśnie rządzący wprowadzili podatek od deszczu w 2018 r. Ma on m.in. rekompensować państwowym podmiotom walkę ze skutkami suszy , zachęcać właścicieli nieruchomości do budowy zbiorników retencyjnych oraz stawiania na ekologiczne rozwiązania, które zmniejszą zużycie wody na posesji.

Podatek od deszczu. Firmy nie wiedzą, że mają obowiązek go płacić

Co istotne, podatek od deszczu muszą opłacać właściciele nieruchomości. Oznacza to, że ten obowiązek spoczywa nie tylko na przeciętnym Kowalskim, posiadającym kawałek zabetonowanej ziemi, lecz także na firmach czy gminach. A sporo z nich - świadomie bądź też nie - ignoruje ten obowiązek.

Obowiązek uiszczenia daniny spoczywa na właścicielach nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3,5 tys. m kw. w przypadku, gdy jest ona zabudowana w co najmniej 70 proc., a także nie jest podłączona do kanalizacji. Stawka podatku jest uzależniona od tego, czy nieruchomość posiada urządzenia do retencji i waha się w granicach od 10 gr do 1 zł za m kw.

Podatek od deszczu. Unikanie jego opłacania odbije się czkawką

Jeżeli jednak optymistycznie założymy, że większość podatników po prostu nie wie, że od kilku lat ma dodatkowy obowiązek, to już wkrótce okaże się, że niewiedza zaboli ich podwójnie. Nie dość, że będą musieli opłacić podatek w najbliższym czasie, to jeszcze skarbówka upomni się o zaległe przelewy za ubiegłe lata, a przy tym doliczy sobie ustawowe odsetki.

Dlaczego? Ponieważ tak skonstruowana jest ordynacja podatkowa w Polsce. Ayming Polska w swoim komunikacie prasowym przypomina, że po upływie pięciu lat fiskus zwraca się do nieszczęśnika o uiszczenie zaległych podatków wraz z odsetkami. A skoro podatek od deszczu został wprowadzony w 2018 r., to pięć lat mija dokładnie w 2023 r.

Tak można zmniejszyć stawkę podatku od deszczu

Nie miejmy złudzeń, podatek od deszczu zostanie z nami na dobre, a rządzący wręcz rozważają rozszerzenie go o kolejne podmioty. Zresztą w Sejmie od 2020 r. trwają prace nad nowelizacją przepisów w tym zakresie, tak by daninę opłacali właściciele nieruchomości większej niż 600 m kw. i zabudowanej co najmniej w połowie. Choć rząd na razie wstrzymał dalszy bieg noweli, to jednak należy się spodziewać, że z czasem zwiększą się stawki podatku oraz będzie musiała zapłacić go większa grupa podatników.