Ceny mieszkań nadal rosną. Deweloperzy nie mają nic go gadania

Zobacz także: Dom bez pozwolenia do 70 mkw. Minister: Nowe prawo jeszcze w tym roku

Co to oznacza w praktyce? Zdaniem Łukasza Bernatowicza, ministra infrastruktury w gospodarczym gabinecie cieni BCC, skokowy wzrost cen prowadzi m.in. do zawierania mniej korzystnych umów dla wykonawców.