Ceny mieszkań w Polsce rosną. Lata wyrzeczeń i średnia pensja to za mało

Statystyczny Kowalski za średnią miesięczną pensję kupi w Warszawie niewiele ponad pół metra kwadratowego mieszkania. Za 5169 zł dostanie dokładnie 0,51 metra kwadratowego.

By zarobić na 50-metrowy lokal w stolicy, trzeba odłożyć dokładnie 97 średnich pensji. I to pod jednym warunkiem - nie można z nich wydać ani jednej złotówki. I przy założeniu, że za tych kilka lat ceny nieruchomości się nie zmienią. Odkładając po 2 tys. zł miesięcznie, wymarzone mieszkanie w stolicy można mieć po 250 miesiącach oszczędzania. To dokładnie 21 lat czekania.

Nieco taniej będzie w innych dużych miastach: we Wrocławiu potrzeba 79 miesięcy odkładania średniej pensji, w Krakowie 88, w Gdańsku stanie się to po 82 miesiącach.

Wprost można powiedzieć, że ktoś zarabiający pensję minimalną - w tej chwili 2,6 tys. zł brutto - na własne mieszkanie w dużym mieście w zasadzie nie ma szans. Na rękę taki pracownik ma co miesiąc 1,9 tys. zł. By kupić 50-metrów w Warszawie, potrzebuje 262 miesięcy oszczędzania. I znów mówiąc "oszczędzanie" mamy na myśli zbieranie pełnej kwoty. I tak przez dwie dekady. Oszczędzając połowę takiej pensji, czyli tysiąc złotych, potrzeba już 42 lat zbierania.

(rynekpierwotny)

Tak w skrócie wygląda rynek mieszkaniowy w Polsce. Jak wynika z danych serwisu RynekPierwotny, przygotowanych dla money.pl, ceny mieszkań wciąż utrzymują się na rekordowych poziomach. Wyjątkowo wysokich, choć stabilnych.

Chętnych na kredyt hipoteczny nie brakuje, ale nie ma mieszkań

I tak w Warszawie za każdy metr kwadratowy w styczniu 2020 roku trzeba było wydać 10 tys. 95 zł. Drugie najdroższe miasto w Polsce to Kraków. Tutaj na początku roku trzeba było wydać 9 tys. 105 zł. W Gdańsku metr kwadratowy kosztuje średnio 8,5 tys. zł. We Wrocławiu - 8,3 tys. zł. A w Łodzi - 6,1 tys. zł.

Gigantyczne wzrosty

Wystarczył rok, by ceny na rynku nieruchomości urosły niemal o tysiąc złotych.

- Stolica Małopolski jest liderem zwyżek cen mieszkaniowego rynku pierwotnego, liczonych zarówno w skali krótko-, jak i średnioterminowej. Rok do roku metr kwadratowy nowego lokum podrożał w Krakowie o 14 proc. Jest to efekt utrzymującej się tu od dłuższego czasu niskiej podaży lokali deweloperskich - tłumaczy money.pl Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.

I tak w ciągu roku w Krakowie należy zapłacić o 1314 zł więcej niż w styczniu 2019 roku. W Warszawie w ciągu 12 miesięcy cena mieszkania podskoczyła o 1015 zł. W Gdańsku z kolei o 921 zł.

- Dosyć ciekawe zjawisko wystąpiło na głównym, stołecznym rynku mieszkaniowym. W Warszawie ceny ofertowe metra kwadratowego nowego mieszkania poszły w górę od grudnia ubiegłego roku do stycznia o około 1 procent, co w efekcie doprowadziło do oczekiwanego przełamania psychologicznego poziomu 10 tys. zł - komentuje Jędrzyński.

W tej chwili średnia cena mieszkania w Warszawie to już 621 tys. zł. Deweloperzy w ostatnim czasie najczęściej w stolicy proponują mieszkania o rozmiarach w okolicach 60 metrów kwadratowych. Taki jest średni metraż ofert. We Wrocławiu z kolei deweloperzy na rynku wystawiają lokale o powierzchni średnio 52 metrów kwadratowych.

- Nie widać, aby postępująca drożyzna nowych mieszkań w kraju powodowała silną presję na kontynuację tendencji kurczenia się ich powierzchni - mówi ekspert.

Zły sygnał

- W ciągu minionego roku taki efekt zaistniał jedynie we Wrocławiu i Krakowie, gdzie średni metraż nowego lokum spadł odpowiednio o 2 i 1 mkw. W przypadku pozostałych głównych rynków kraju zanotowano wzrosty bądź stabilizację - dodaje. Co to oznacza w praktyce? Albo Polacy wydają więcej z własnej kieszeni, albo mocniej się zadłużają.

Gdzie Polacy budują najbardziej ekologicznie?

Jak komentuje Jędrzyński, przełamanie z początkiem roku bariery 10 tys. zł za metr kwadratowy w Warszawie to zła wiadomość. - Jest to prawdopodobnie sygnałem kontynuacji tendencji wzrostowej cen w ramach całego pierwotnego segmentu rodzimej mieszkaniówki - prognozuje.

Wystarczył rok, by ceny w stolicy podskoczyły o 10 procent. We Wrocławiu różnica w ciągu roku wynosi 12 procent, w Krakowie aż 14 procent, a w Gdańsku 11 procent. Wśród dużych miast ceny najwolniej rosły w Poznaniu. Zmiana wynosi 5 procent. W Łodzi mieliśmy natomiast wzrost o 7 procent.

