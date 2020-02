Chętnych na kredyt hipoteczny nie brakuje, ale nie ma mieszkań

W 2019 r. oddano do użytku rekordową liczbę mieszkań. Ich liczba przekroczyła ponad 207 tys. lokali. To o 12% więcej niż przed rokiem. Większość z nich Polacy kupili przy pomocy banku, dlatego sektor bankowy także może cieszyć się z dobrych wyników w minionym roku. Prawie o 15% wzrosła wartość wypłacanych środków dla klientów, którzy wnioskowali o kredyt hipoteczny . Powodem były m.in. rosnące ceny nieruchomości, ale także dobra sytuacja finansowa kredytobiorców. Prognozy na ten rok nie są już tak optymistyczne.

W ubiegłym roku Polacy zadłużyli się kredytami mieszkaniowymi na kwotę ponad 65 mld zł, według danych BIK. Średnia wartość udzielonego zobowiązania kredytowego wynosiła o 10% więcej niż rok wcześniej (ponad 272 tys. zł). Kredyty hipoteczne zaciągaliśmy na większe kwoty, bo mieszkania drożeją. Ale nie wpływa to na mniejsze zainteresowanie Polaków kupnem własnych czterech kątów na kredyt , ponieważ dla wielu to jedyne wyjście.

Mimo utrzymanych na dotychczasowym poziomie stóp procentowych o kredyt hipoteczny w tym roku nie będzie już tak łatwo. Pokazały to wyniki badania maksymalnej zdolności kredytowej 3-osobowej rodziny z miesięcznymi dochodami 6 tys. zł (na rękę) obecnie i kilka miesięcy temu. W 2020 roku problem może więc wynikać nie tyle z droższych kredytów, co ich mniejszej dostępności.

W sierpniu 2019 r. banki były skłonne pożyczyć parze z jednym dzieckiem, stałymi zarobkami w wysokości 6 tys. zł na rękę, dobrą historią kredytową oraz wkładem własnym w wysokości 20% nawet 600 tys. zł na 25 lat. Na początku tego roku klientom w identycznej sytuacji finansowej, banki zdecydowałyby się pożyczyć już o ponad 100 tys. zł mniej. Bardziej rygorystyczne podejście banków do oceny zdolności kredytowej kredytobiorców zauważalne jest w większości banków.

W 2019 roku oddano do użytkowania zdecydowanie więcej mieszkań niż w poprzednich lata. Udało się nawet przekroczyć liczbę ponad 200 tys. lokali. To najlepszy wynik od blisko 30 lat. Średnia powierzchnia mieszkań zmniejszyła się jednak o 1,5 m kw., czyli do poziomu 88,8 m kw. Kupowane mieszkania są więc mniejsze od tych budowanych za czasów Gierka, ale ich standard jest dużo wyższy.