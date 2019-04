Ceny paliw. Platforma chce likwidacji opłaty emisyjnej

Posłowie PO apelują do rządu o zniesienie opłaty emisyjnej i obniżenie marży na paliwo, co przełożyłoby się na obniżkę cen paliw na stacjach benzynowych. PiS odpowiada, że wysokie ceny to wina sytuacji na światowych rynkach.

