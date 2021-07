Ceny paliw w Polsce i Europie. Tankujemy stosunkowo tanio, ale stać nas na mniej litrów niż np. Niemców

Ceny paliw są doskonała przestrzenią do toczenia politycznych sporów. Rządzącym zawsze dostaje się, gdy na stacjach jest drogo. Wtedy uruchamia się opozycja, bije w rządzących jak w bęben i mówi :zróbcie coś, by było taniej.

PiS z Platformą i PSL wymieniali się na tych pozycjach już kilka razy. Teraz to lider PSL i członkowie tego ugrupowania organizują akcje na stacjach Orlenu. Chcą obniżenia cen benzyny. Kosiniak-Kamysz we wpisie na Twitterze zamieścił zdjęcia z zestawieniem cen ze stacji Orlen przy Czerniakowskiej w Warszawie oraz z trzech innych stacji - należących do zagranicznych koncernów.

"Wychodzi na to, że Francuzi, Brytyjczycy czy Holendrzy nie zdzierają tak z polskich kierowców jak @DanielObajtek" - napisał lider PSL. Swój wpis opatrzył hasztagiem "#TaniejObajtku!".

Na tę akcję ludowców szybko odpowiedział wywołany do tablicy prezes koncernu. Jak zapewnił Obajtek, "paliwa w Polsce są jednymi z najtańszych w Europie". Sprawdźmy zatem, jak to rzeczywiście wygląda na naszym kontynencie.

Europejskie ceny

- Zestawiając wartość bezwzględną, to tak jest. Od co najmniej kilkunastu lat jesteśmy w dolnej części tabeli i z grubsza jesteśmy jednym z tańszych krajów w Europie. Państw takich jak Ukraina czy Białoruś nie porównujemy, ze względu na specyfikę rynku, choć ceny są znacząco niższe - mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl.

Rzeczywiście, jak wynika z aktualnego zestawienia e-petrol.pl, polska średnia na poziomie 5,49 zł pozwala nam zająć całkiem niezłe 6 miejsce pod względem najtańszej PB 95 w Europie. Najtaniej w przeliczeniu jest w Czarnogórze - 4,43 zł za litr. Nieco drożej w Słowenii - 4,55 zł, Kosowie - 4,75 zł, Bułgarii - 4,97 zł i Rumunii - 5,28 zł.

W pozostałych 24 państwach Europy z zestawienia jest drożej. Rozrzut jest tu bardzo duży. W Austrii płacimy w przeliczeniu za litr PB 95 5,84 zł, Hiszpanii - 6,37 zł, Niemczech - 6,78 zł, a w Holandii aż 8,60 zł. To, że jest taniej, nie pokazuje jednak całej prawdy.

- Tak jak mamy jedną z niższych cen w Europie, tak też z reguły możemy kupić odpowiednio mniej paliwa, niż w krajach z wysokimi cenami - zauważa Urszula Cieślak z firmy analitycznej BM Reflex. Według jej analiz, doskonale widać to np. na przykładzie pensji minimalnej w poszczególnych krajach.

Porównajmy się np. do naszych zachodnich sąsiadów. Polak za 2800 zł brutto może zatankować dziś ok 510 litrów PB 95. Niemiec z pensja minimalną na poziomie 1614 euro może zatankować niemal dwa razy więcej - 1015 litrów, Choć za benzynę też płaci więcej niż w Polsce, bo 1,59 euro czyli blisko 7 zł.

Więcej za minimalną (1024 euro) zatankuje też Hiszpan - 742 litrów, choć popularną PB 95 kupuje za 1,38 euro. Więcej do baku za minimalna naleje też Holender - 926 litrów. Choć na stacjach w jego kraju PB 95 jest najdroższa w Europie - 1,82 euro.

Stacje konkurują lokalnie

A co z porównywanie cen stacji koncernów z np. tymi przy hipermarketach. Skąd na zdjęciach PSL tak znacząca różnica między nimi, a tymi z Orlenu czy innych koncernów. Czy to zależy tylko od polityki polskiego koncernu?

- Sieci przysklepowe z racji specyfiki mają trochę inną formułę działalności. Dla nich sprzedaż paliw jest dodatkiem, do tego co klient kupi w hipermarkecie. To swoisty wabik na klienta, który w ogóle nie wpływa na ceny na okolicznych stacjach. Tak się już utarło, że tam najtaniej i nikt z tym nie konkuruje - mówi Bogucki.

- Stacja przy marketach mają też zupełnie inne kontrakty, bo sprzedają bardzo duże ilości paliwa. Zapewniają sobie w ten sposób spore rabaty, a koszty obsługi też nie są tak duże, jak na stacjach, gdzie można kupić dużo więcej niż paliwo. Dlatego zawsze tak będzie, że one będą najtańsze - mówi Urszula Cieślak.

Na co zwracają też eksperci, trzeba uważać z zestawianiem cen rożnych stacji z dużych miast. Często znaczące różnice dotyczą też tego samego koncernu. Dlaczego?

Trzeba pamiętać, że niektóre stacje wyglądają jak firmowe, ale ich właścicielem może być franczyzobiorca. - W przypadku franczyzy, inaczej niż na stacjach właścicielskich, istnieje większa swoboda do obniżek lub podwyżek cen. Dlatego czasem dwa skrzyżowania dalej na stacji z tym samym logo, mamy zupełnie inne ceny - mówi ekspert e-petrol.

Benzyna za 6 zł?

Zgadza się z nim Urszula Cieślak - Lokalne uwarunkowania mogą zaskakiwać. W dużym mieście różnice cen na stacjach tego samego koncernu sięgają 10-20 gr. - przekonuje.

Z tych lokalnych uwarunkowań wynika również, że są już stacje w Polsce, gdzie za paliwo płacimy ponad 6 zł. Najczęściej jednak, jak już pisaliśmy w money.pl, dotyczy to paliw uszlachetnianych 98, ale też 95.

Pytanie tylko czy fakt, że najwięksi dostawcy ropy naftowej nie porozumieli się w sprawie wydobycia oznacza, że 6 z przodu przy cenie paliw pojawi się już w całym kraju?. Po opublikowaniu tej informacji, ceny ropy z miejsca skoczyły o około 2 proc. do 77 dol za baryłkę, tak drogo nie było od 2014 roku.

- Jest to impuls do podwyżek, ale ceny benzyny nie wzrosną do 6 zł, jeśli ropa nie przebije poziomu ok. 90 dol. za baryłkę. Moim zdaniem jednak OPEC może tylko przekładać w czasie decyzję o zwiększeniu produkcji. Możliwe, że zrobi to np. za miesiąc i wtedy jesienią możemy od tych 6 zł się oddalić - podsumowuje Cieślak.

