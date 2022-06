Ceny producentów w Niemczech biją rekord. Rosną dużo szybciej niż w Polsce

wojtektomek 51 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Niech was zainteresuje co się dzieje w RFN. Jak ktoś będzie chciał kupić Passata albo nowy telewizor w MediaMarkt to zapłaci więcej o 30%. Dziękujemy za okrągły stół i zniszczenie Polskich przedsiębiorstw. W Polandii juz nic się nie produkuje, wszystko ściągamy z germanii, francji i chin. Czy myślicie, ze mając tak wspaniałych Polskich inżynierów, pracujących za granicą, jesteśmy głupszym narodem? Nie potrafimy wyprodukować samochodów i komputerów a oni potrafią. Jesteśmy tylko rynkiem zbytu dla unii europejskiej, za której pieniądze budują nam autostrady, którymi z zachodu przywozi się nam towary do konsumpcji, na które zapożyczamy się w zagranicznych bankach. Kołowrotek się kręci. Idzie bieda ...