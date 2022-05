Ponure dane GUS na temat cen w Polsce. To najwyższa inflacja od 1995 r.

Inflacja producencka (PPI), a więc tempo wzrostu cen, z którymi muszą się mierzyć krajowe firmy, wzrosło w kwietniu o 23,3 proc. rok do roku. To najwyższa inflacja od 1995 r. Ma to bezpośredni wpływ na nasze portfele. Wkrótce bowiem ceny w firmach zostaną przerzucone na końcowe towary. A to bezpośrednio uderzy w konsumentów.