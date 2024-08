Ceny ropy spadają. Oto powody

Ceny ropy spadają

USA spodziewają się, że dojdzie do "znaczącego zestawu ataków" Iranu i jego sojuszników na Izrael i że może do niego dojść już w tym tygodniu.

Maleje popyt na ropę

Tymczasem na rynkach widać oznaki słabszego zapotrzebowania na ropę, co skłoniło kraje OPEC do obniżenia prognoz popytu na 2024 i 2025 r.

Z ukazującego się co miesiąc raportu OPEC wynika, że organizacja obniżyła swoje prognozy wzrostu światowego popytu na ropę o 135 tys. baryłek dziennie.

To pierwsza znacząca zmiana w prognozach OPEC, ale i tak kartel nadal przewiduje, że zużycie ropy na świecie wzrośnie w tym roku o "zdrowe" 2,1 mln b/d, osiągając średnio 104,3 mln b/d

Na razie grupa i jej partnerzy planują w IV kw. zwiększenie dostaw ropy na globalne giełdy paliw o ok. 543 tys. baryłek dziennie. To pierwszy etap w ramach przywrócenia na rynki łącznie 2,2 mln b/d do końca 2025 r.