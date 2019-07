Ceny rosną dwa razy szybciej niż w strefie euro. Eurostat podał dane

Według standardów Eurostatu (HICP) inflacja w Polsce wyniosła w czerwcu 2,3 proc. - podano w środę. To nieco niżej niż podawał GUS (2,6 proc.), co nie zmienia faktu, że ceny przyśpieszyły.

- Rynek pracy w regionie jest mocno przegrzany. W Polsce wynagrodzenia rosną szybko, a i tak nie tak bardzo, jak w innych krajach regionu. Co za tym idzie, firmy mają większe koszty i muszą je przerzucać na ceny - tłumaczy money.pl Piotr Bielski, dyrektor departamentu analiz ekonomicznych w Santander BP.

Płace w czerwcu wzrosły w Polsce o 5,3 proc. rok do roku . To niskie tempo w porównaniu z Rumunią, Bułgarią, czy Słowacją.

Efekt Ukraińców?

W Rumunii w pierwszym kwartale pensja godzinowa rosła w tempie aż 16,3-procentowym rok do roku. W Bułgarii i Słowacji odpowiednio 12,9 proc. i 8,7 proc. Polska z wynikiem 5,9 proc. w pierwszych trzech miesiącach roku wygląda dość blado.

To między innymi kwestia wyrównywania stawek płac. W Rumunii i Bułgarii były najniższe w Unii. My jesteśmy na szóstym miejscu od końca. Ale wyprzedzała nas w ubiegłym roku m.in. Słowacja, a pensje rosną tam jednak teraz szybciej.

Wygląda to na "efekt Ukraińców", bo zatrudnienie w Polsce rośnie, a bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie? Pracodawcy znajdują wielu tańszych pracowników zza wschodniej granicy, przez co nie muszą podwyższać płac tak bardzo, jak w innych krajach regionu.

Stać na więcej

W pierwszym kwartale wynagrodzenia stanowiły 15,5 proc. kosztów firm w Polsce. Ich wzrost o 5,3 proc. może przełożyć się więc na wzrost kosztów o około 0,8 proc. Firmy mogły podnieść ceny o właśnie mniej więcej ten poziom, by nie stracić zysków. To już tłumaczy dużą część różnicy między inflacją w Polsce, a w strefie euro.

Reszta to efekt zwiększonej konsumpcji. - Konsumpcja rośnie. Ludzie więcej zarabiają i zarazem więcej wydają. To wpływa na ceny - wyjaśnia Bielski.

Wyższa inflacja może już niepokoić spłacających kredyty. Bank centralny długo nie może utrzymywać stóp procentowych poniżej inflacji. Jeśli stopy pójdą w górę, to za nimi też raty naszych kredytów. Czy inflacja wpłynie na podwyżki stóp procentowych?

- W bankach centralnych na świecie mamy teraz odmienną tendencję. A to, co robią te największe będzie decydowało o posunięciach mniejszych banków. Jeśli EBC będzie łagodził politykę, to nawet nasz brak zmian stóp procentowych jest już relatywnym zacieśnieniem polityki pieniężnej - uważa ekonomista Santander BP.