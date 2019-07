Wynagrodzenia w górę o pięć procent. Rozczarowujące dane GUS

Oznacza to, że pracodawca wydaje na przeciętnego pracownika 6 150 zł, a ten dostaje do ręki 3 623 zł, jeśli pracuje na umowie o pracę . Po całą resztę rękę wyciąga państwo, zasilając budżet własny oraz budżet funduszy ubezpieczeń społecznych.

W porównaniu z czerwcem 2018 roku zarobki w średnich i dużych firmach są wyższe o 5,3 proc., co jest dużym rozczarowaniem, bo jeszcze w maju rosły w tempie 7,7 proc. rok do roku. Analitycy rynku prognozowali dużo wyższe wzrosty, rzędu 7 proc.

"5,3 proc. rok do roku to poniżej nawet najniższej prognozy. Główny winowajca? Ogromne wahnięcie w dniach roboczych (było +1 rdr w maju, w czerwcu -2 rdr). To nie zdarza się często i efekty tego zobaczymy tez w produkcji" - komentują analitycy mBank Rsearch.