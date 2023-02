Ceny węgla spadają. Czy to już czas na robienie zapasów na kolejną zimę?

Ceny węgla spadają

Czy warto robić zapasy?

Problem w tym, że to, co przybywa do kraju, trzeba posortować. Wyborcza.biz cytuje Mateusza Morawieckiego, który przyznał, że tylko jedna piąta z tego, co trafia do portów, nadaje się do palenia w domach. Jak wylicza portal, aby zatem z powodzeniem zastąpić to, co przestało do nas napływać z Rosji, konieczny jest import 40 mln ton surowca. A jak wynika z rządowych szacunków, obecnie sprowadzamy 14 mln ton. Z tego na potrzeby gospodarstw domowych nadaje się 2,8-3,5 mln ton.