Ceny żywności na świecie wzrosły o 30 procent. Nie było tak od ponad dekady

Drożyzna to problem nie tylko w Polsce. Eksperci ONZ od wyżywienia i rolnictwa alarmują, że światowe ceny żywności wzrosły do najwyższego poziomu od 2011 roku. Podwyżki w skali roku sięgają już 30 proc. To efekt m.in. ekstremalnych warunków pogodowych, utrudnionych łańcuchów dostaw, braku pracowników i rosnących kosztów.