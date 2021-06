Ceny żywności poszybowały w górę. Z tym problemem mierzy się cały świat

Jest to problem, który zdecydowanie przekracza granice poszczególnych krajów. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wylicza specjalny indeks, obrazujący zmiany cen żywności na świecie. Najnowsze dane pokazują, że pandemia spowodowała prawdziwy wystrzał notowań.

Na wykresie wyraźnie widać, że w pierwszej fazie pandemii, szok wywołał spadki cen żywności. W drugiej połowie roku nastąpiło odbicie, ale dopiero od początku tego roku doszło do przyspieszenia podwyżek cen. Należy to wiązać z otwarciem gospodarek i nagłym wzrostem popytu.

"Sucha pogoda i zakłócenia produkcji spowodowane COVID-19 w połączeniu z wysokim globalnym popytem doprowadziły do ​​wyczerpania zapasów oleju palmowego, co z kolei podniosło ceny. Wraz z ponownym ożywieniem transportu popyt na biodiesel doprowadził do zwiększonego zapotrzebowania na olej sojowy. Oba wydarzenia spowodowały, że w maju ceny olejów roślinnych przekroczyły średnią z lat 2014-2016 o prawie 75 proc." - raportuje Statista.