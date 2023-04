Charles Michel w ogniu krytyki. "Nadmierne wydatki na podróże"

Krytyka Charlesa Michela w Brukseli

Dziennik zarzuca też przewodniczącemu korzystanie z prywatnych samolotów, które są "bardzo drogie i szkodliwe pod względem śladu węglowego". Zresztą jest on rekordowym przewodniczącym RE pod względem kosztów. Jego koszty podróży są prawie czterokrotnie wyższe niż jego poprzedników Donalda Tuska i Hermana Van Rompuy. Wynika to z faktu, że – według "Le Monde" – Charles Michel lata prywatnym odrzutowcem.

"Wszystkie procedury były przestrzegane"

Do sprawy odniósł się rzecznik przewodniczącego RE. Zaprzeczył on twierdzeniom, że mamy do czynienia z "jakimikolwiek hojnymi wydatkami". Zaznaczył też, że wszystko odbywało się w zgodzie z regulacjami unijnymi. Wyjaśnił, że Charles Michel musi korzystać z prywatnej maszyny, gdyż Unia Europejska nie ma własnych samolotów, w przeciwieństwie do państw członkowskich.