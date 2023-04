ChatGPT zablokowany, kolejne kraje myślą o podobnym kroku. "Włosi dali sygnał"

Włochy mają wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez ChatGPT. Dopóki OpenAI ich nie wyjaśni, to mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego nie mogą korzystać z chatbota. Inne kraje też rozważają taką decyzję, choć nie należy do nich Polska. Zdaniem eksperta Włosi pokazali, że AI podlega pod prawo UE.