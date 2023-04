Kanada bierze na celownik ChatGPT. Trudne dni firmy OpenAI

Trudne dni twórców ChatuGPT

To kolejne tego typu postępowanie wobec OpenAI. Najdalej w kwestii ochrony danych osobowych poszedł włoski urząd ochrony danych osobowych , czyli Garante per la protezione dei dati personali. Nadzór zdecydował się na tymczasową blokadę aplikacji ChatGPT. Wraz z tą decyzją wszczął dochodzenie w sprawie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w związku z podejrzeniem naruszenia zasad obowiązujących w Europie.

To nie koniec. Według informacji agencji Reutera i The Canadian Press podobny krok rozważa niemiecki urząd ochrony prywatności danych. Berlin już miał zwrócić się do swojego włoskiego odpowiednika, by skonsultować się w tej kwestii – podawał "Handelsblatt". Z Włochami kontaktowały się też nadzory odpowiedzialne za ochronę danych osobowych z Irlandii i Francji.