Chcą dać drugie życie gazociągowi Nord Stream. "Będzie osuszony i zabezpieczony"

Jesienią 2022 r. kilka wybuchów spowodowało uszkodzenia w trzech spośród czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i 2, biegnących po dnie Morza Bałtyckiego z Rosji do Niemiec.

Operator Nord Stream 1, spółka Nord Stream AG, poinformowała na początku listopada, że znaleziono na morskim dnie dwa kratery o głębokości od 3 do 5 metrów , będące pochodną wybuchu. Dochodzenie w sprawie wybuchów prowadzi szwedzka prokuratura. Oddzielne badania miejsc uszkodzeń Nord Stream przeprowadziły również władze Danii i Niemiec .

Nord Stream będzie zabezpieczony

Część polityków sugeruje, że Nord Stream powinien zostać ponownie uruchomiony . Już w styczniu premier Saksonii Michael Kretschmer (CDU) opowiadał się za naprawą uszkodzonego gazociągu Nord Stream, co – jak argumentował – pozwoliłoby na wznowienie w przyszłości dostaw gazu z Rosji.

Do uruchomienia gazociągu nawołują także politycy prawicowej partii AfD. Partia Alternatywa dla Niemiec według sondażu przeprowadzonego na zlecenie stacji Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) w Turyngii ma obecnie 34 procent poparcia.

Nord Stream zapewniał gaz z Rosji

Rosja pompowała gaz z Syberii do Niemiec i innych krajów europejskich gazociągiem Nord Stream 1 do czasu wstrzymania dostaw. Nord Stream 2 nie został uruchomiony z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rury zostały uszkodzone przez eksplozje we wrześniu 2022 r.