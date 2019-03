Chemia z Niemiec wraca na konwencji PiS. "Ta sama jakość w całej UE"

"Ta sama jakość produktów w całej Europie. Będziemy walczyć o to, aby konsumenci w całej Europie byli równo traktowani i mieli dostęp do produktów i towarów tej samej jakości" – głosi punkt 8. Deklaracji Europejskiej PiS, którą podczas sobotniej konwencji partii przedstawił europoseł Tomasz Poręba .

Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarł DGP, wynika, że przepisy, które mają zakończyć stosowanie podwójnej jakości i ujednolicić składy produktów sprzedawanych pod jedną marką mają powstać do końca kadencji obecnego Parlamentu Europejskiego, czyli do teoretycznie do końca maja 2019 r.