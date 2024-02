Chiny apelują do USA. "Sytuacja korzystna dla obu krajów"

Trudne relacje potęg

Ponadto Tajwan to światowe centrum chipów, co jest kluczowe podczas trwającej rywalizacji technologicznej między Pekinem i Waszyngtonem. Stany Zjednoczone oskarżają również Pekin o rozpoczęcie epidemii fentanylu w swoim kraju. Jest to narkotyk, który od lat doprowadza do śmierci niemal 100 tys. Amerykanów każdego roku. Amerykanie poprosili Pekin, żeby rozpoczął działania przeciwko rodzimym firmom produkującym substancje chemiczne używane do wytwarzania fentanylu. Sprzęt do produkcji opioidów ma trafiać z Chin m.in. do meksykańskich karteli narkotykowych.